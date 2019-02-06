06 Şubat 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Nantes ile Cardiff arasında bonservis çıkmazı

Nantes ile Cardiff arasında bonservis çıkmazı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 06.02.2019

Fransız kulübü Nantes'ın, kaybolan uçakta bulunan eski futbolcusu Emiliano Sala'nın bonservis ücretini, olduğu İngiliz ekibi 'den talep ettiği öne sürüldü.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin iddiasına göre, Nantes Kulübü, 10 gün içinde bir ödeme yapılmaması durumunda yasal işlem başlatılacağını Kulübü'ne bildirdi.

Cardiff City'nin, kulüpler arasındaki anlaşma gereği 15 milyon sterlinlik bonservis ücretini, üç yıl içinde taksitler halinde ödeyeceği paylaşıldı.

'de kümede kalma mücadelesi veren Cardiff City, 28 yaşındaki Sala'yı 19 Ocak'ta Nantes'tan etmişti.

Pilot David Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı 'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken 'nde kaybolmuştu.

İngiltere Hava Kazaları Araştırma Birimi, 4 Şubat'ta ulaştıkları uçağın enkazında bir ceset tespit edildiğini açıklamıştı.

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