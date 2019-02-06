Hazarda Madrid yolu gözüktü

06 Şubat 2019, Çarşamba
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2020'DE BİTİYOR
Sezon başında son anda takımda kalan Hazard'ın yaptığı açıklamadan sonra, İngiltere ve İspanya medyasında yer alan haberlerde de ayrılık kararı aldığı ifade edildi. Chelsea'yle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncunun, Real Madrid'e transferinin yaklaşık 120 milyon euro'ya mal olacağı belirtildi.
Hazard'a Madrid yolu gözüktü
Giriş Tarihi: 06.02.2019
Geleceği konusunda kararını verdiğini itiraf eden Belçikalı yıldız Hazard, Real Madrid’e imza atıyor...
Real Madrid'e transferi yılan hikayesine dönen Eden Hazard, geleceği ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Fransız RMC Sport'a konuşan Belçikalı yıldız, "Ne yapacağımı biliyorum. Kararımı verdim" açıklamasıyla transferin fitilini ateşledi. Chelsea'yle sözleşme yenileme ve Real Madrid'e imza atma opsiyonları bulunan yıldızın, tercihini takımdan ayrılma yönünde kullanmasına kesin gözle bakılıyor.
2020'DE BİTİYOR
Sezon başında son anda takımda kalan Hazard'ın yaptığı açıklamadan sonra, İngiltere ve İspanya medyasında yer alan haberlerde de ayrılık kararı aldığı ifade edildi. Chelsea'yle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncunun, Real Madrid'e transferinin yaklaşık 120 milyon euro'ya mal olacağı belirtildi.
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