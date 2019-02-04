Markovicin yeni takımı belli oldu

Premier Lig takımlarından Fulham, Lazar Markovic'i transfer ettiğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Lazar Markovic'i transfer ettiğini duyurdu.

Fulham devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan Ryan Babel'i transfer etmişti.