04 Şubat 2019, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Markovic'in yeni takımı belli oldu

Markovicin yeni takımı belli oldu
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 04.02.2019

takımlarından Fulham, Lazar Markovic'i ettiğini açıkladı.

İngiltere takımlarından Fulham, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Lazar Markovic'i ettiğini duyurdu.

Fulham devre arası transfer döneminde 'tan 'i transfer etmişti.

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