Markovicin yeni takımı belli oldu

04 Şubat 2019, Pazartesi
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Markovic'in yeni takımı belli oldu
Giriş Tarihi: 04.02.2019
Premier Lig takımlarından Fulham, Lazar Markovic'i transfer ettiğini açıkladı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Lazar Markovic'i transfer ettiğini duyurdu.
Fulham devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan Ryan Babel'i transfer etmişti.
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