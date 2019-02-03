03 Şubat 2019, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Diego Reyes: Oynamaya geldim

Diego Reyes: Oynamaya geldim
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 03.02.2019

Leganes'e kiralanan Reyes, La Liga'ya döndüğü için heyecanlı olduğunu söyledi.

Leganes'e kiralanan Reyes, La Liga'ya döndüğü için heyecanlı olduğunu söyledi. İmza töreninde konuşan Meksikalı oyuncu, "Buraya geleceğimden çok emindim. Oynamaya geldim. Takımın kalitesi iyi, iyi yerlere geleceğiz" dedi.

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