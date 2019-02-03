Manuya tek gol yetti

Manu'ya tek gol yetti
İngiltere Premier Lig 25. hafta karşılaşmasında deplasmanda Leicester City'i 1-0 mağlup eden Manchester United, Ole Gunnar Solskjær ile yakaladığı çıkışı sürdürdü.
Yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjær ile çok iyi bir hava yakalayan kırmızı şeytanlar, çıkışını sürdürdü. Deplasmanda Leicester City'i Marcus Rashford'un 9. dakikadaki golüyle mağlup eden Manu, puanını 48'e yükselterek maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi.
10 maçtır kaybetmiyor!
Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjær Premier Ligde hala mağlubiyet yüzü görmedi. Manchaster Uniited bu süreçte çıktığı 10 maçta 9 galibiyet alırken tek puan kaybını Burnley ile 2-2 berabere kaldığı maçta yaşadı.
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