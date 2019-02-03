03 Şubat 2019, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Manu'ya tek gol yetti

Manuya tek gol yetti
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 03.02.2019

İngiltere 25. hafta karşılaşmasında deplasmanda 'i 1-0 mağlup eden , Ole Gunnar Solskjær ile yakaladığı çıkışı sürdürdü.

Yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjær ile çok iyi bir hava yakalayan kırmızı şeytanlar, çıkışını sürdürdü. Deplasmanda 'i Marcus Rashford'un 9. dakikadaki golüyle mağlup eden , puanını 48'e yükselterek maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi.

10 maçtır kaybetmiyor!

ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjær Premier Ligde hala mağlubiyet yüzü görmedi. Manchaster Uniited bu süreçte çıktığı 10 maçta 9 galibiyet alırken tek puan kaybını Burnley ile 2-2 berabere kaldığı maçta yaşadı.

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