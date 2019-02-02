Barcelona, Valenciaya takıldı

Barcelona, Valencia'ya takıldı
İspanya La Liga'da lider Barcelona, 2 penaltının çalındığı karşılaşmada Valencia ile 2-2 berabere kaldı.
La Liga'da liderlik koltuğunda bulunan Barcelona, 2 penaltının çalındığı karşılaşmada Valencia ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmaya 24. dakikada Kevin Gameiro'nun golüyle hızlı başlayan Valencia, Dani Parejo'nun 32.dakikada penaltıdan bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı. Bu golden 7 dakika sonra bir penaltı da Barcelona lehine çalınırken Messi penaltıyı gole çevirdi ve soyunma odasına 2-1 Valencia üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Katalan ekibi Messi'nin dakika 64'te bulduğu dolle skoru eşitledi. Karşılaşmanın kalan bölümünde gol olmadı ve takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Barcelona 50 puanla liderliğini sürdürürken şampiyonluk yolundaki rakibi Atletico Madrid'e puan farkını 3'e indirme şansı tanıdı.
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