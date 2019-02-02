02 Şubat 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona, Valencia'ya takıldı

Barcelona, Valenciaya takıldı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 02.02.2019

İspanya 'da lider , 2 penaltının çalındığı karşılaşmada ile 2-2 berabere kaldı.

'da liderlik koltuğunda bulunan , 2 penaltının çalındığı karşılaşmada ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmaya 24. dakikada Kevin Gameiro'nun golüyle hızlı başlayan Valencia, Dani Parejo'nun 32.dakikada penaltıdan bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı. Bu golden 7 dakika sonra bir penaltı da Barcelona lehine çalınırken Messi penaltıyı gole çevirdi ve soyunma odasına 2-1 Valencia üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Katalan ekibi Messi'nin dakika 64'te bulduğu dolle skoru eşitledi. Karşılaşmanın kalan bölümünde gol olmadı ve takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Barcelona 50 puanla liderliğini sürdürürken şampiyonluk yolundaki rakibi 'e puan farkını 3'e indirme şansı tanıdı.

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