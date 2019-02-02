Infantino’dan toplantı
Kasım 2016'dan bu yana yapılan FIFA Futbol Zirvesi'ne, Türkiye böylece ikinci kez ev sahipliği yapacak.
Kasım 2016'dan bu yana yapılan FIFA Futbol Zirvesi'ne, Türkiye böylece ikinci kez ev sahipliği yapacak. Etkinliklerin bitiminin ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino, 15 Şubat Cuma 17.30'da zirvenin yapılacağı Shangri- La Bosphorus Hotel'de basın toplantısı gerçekleştirecek.
DEV ZİRVE İSTANBUL'DA
İstanbul, FIFA Futbol Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerinin bir araya geleceği FIFA Futbol Zirvesi, 13-15 Şubat'ta yapılacak. FIFA reformlarına temel oluşturacak stratejik konular yapıcı bir ortamda tartışılacak.
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