02 Şubat 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Şampiyon Katar: 3-1

Şampiyon Katar: 3-1
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 02.02.2019

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 2019 Asya Kupası finalinde Katar, Japonya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 2019 Asya Kupası finalinde Katar, Japonya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Katar, turnuvada gol yemeden finale çıkan ilk takım oldu ve tarihinde ilk kez bu kupayı kazandı. Katar'ın gollerini 12'de Almoez Ali, 27'de A. Hatem ve 83'te A. Arif (pen) attı. Japonya'nın tek sayısı ise 69'da Minamino'dan geldi.

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