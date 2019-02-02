02 Şubat 2019, Cumartesi
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25 gün 3 derbi
Giriş Tarihi: 02.02.2019
İspanya Kral Kupası yarı finalinde Barcelona ile Real Madrid, Valencia ile Real Betis eşleşti.
İspanya Kral Kupası yarı finalinde Barcelona ile Real Madrid, Valencia ile Real Betis eşleşti. El Clasico'da kupanın ilk maçı 6 Şubat'ta Nou Camp'ta rövanşı 27 Şubat'ta Bernabeu'da olacak. 2 Mart'ta ise Bernabeu'da ligde derbi yapılacak. Böylece iki dev 25 günde üç kez karşılaşacak.
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