02 Şubat 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

25 gün 3 derbi

25 gün 3 derbi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 02.02.2019

yarı finalinde ile , Valencia ile eşleşti.

yarı finalinde ile , Valencia ile eşleşti. 'da kupanın ilk maçı 6 Şubat'ta 'ta rövanşı 27 Şubat'ta Bernabeu'da olacak. 2 Mart'ta ise Bernabeu'da ligde derbi yapılacak. Böylece iki dev 25 günde üç kez karşılaşacak.

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