02 Şubat 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea sahasında farklı kazandı

Chelsea sahasında farklı kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 02.02.2019

'in 25. haftasında oynanan maçta sahasında Huddersfield Town'ı 5-0 yendi.

Stamford Bridge Stadı'ndaki mücadelede başkent ekibinin gollerini 16 ve 69. dakikalarda Gonzalo Higuain, 45 ve 66. dakikalarda Eden Hazard ile 86. dakikada kaydetti.

Ligde son iki haftayı puansız kapatan , bu galibiyetin ardından puanını 50'ye çıkardı.

Zirve mücadelesi veren takımlardan , 83. dakikada Heung-Min Son'ın attığı golle 'ı 1-0 mağlup etti.

Milli futbolcu 'un 90 dakika forma giydiği mücadelede ise Everton, sahasında Wolverhampton'a 3-1 mağlup oldu.

Cenk Tosun, takımının tek golünü atan Andre Gomes'e asist yaptı.

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