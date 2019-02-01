01 Şubat 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Katar, Japonya'yı yenip tarih yazdı!

Şampiyon Katar!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 01.02.2019

finalinde , 'yı 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

finalinde ile , 'de karşı karşıya geldi. Katar, finalde Japonya'yı 3-1 yenerek tarihi bir başarıya imza attı ve ilk kez Asya şampiyonu oldu.

Katar'a şampiyonluğu getiren goller 12. dakikada Ali Almoez, 27'de Hatim ve 83. dakikada penaltıdan Afif'ten geldi. Turnuvayı 9 golle tamamlayan Almoez, Asya Kupası tarihinde bir kupada en çok gol atan oyuncu unvanını kazandı.

SADECE 1 GOL YEDİ, ŞAMPİYON OLDU

Japonya'nın tek golü ise 69. dakikada Minamino'dan geldi. Bu gol, turnuva boyunca Katar'ın yediği ilk ve tek gol oldu.

NAGATOMO 90 DAKİKA SAHADA KALDI

forması giyen Yuto Nagatomo, Katar karşısında 90 dakika sahada kaldı.

Turnuva boyunca , , Birleşik Arap Emirlikleri ve Japonya'yı yenen Katar, Asya Kupası'nın şampiyonu olurken finale kadar gol yemeden gelen Japonya, son maçta yediği 3 gole engel olamadı.

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