01 Şubat 2019, Cuma
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Kupada Barcelona ile Real Madrid eşleşti
Giriş Tarihi: 01.02.2019
İspanya Kral Kupası yarı finalinde Barcelona ile Real Madrid karşılaşacak.
Kupanın yarı final kura çekiminde Barcelona ile Real Madrid ve Real Betis ile Valencia eşleşti.
Yarı finalde ilk maçlar 6 Şubat'ta, rövanşları ise 27 Şubat'ta oynanacak. Kupadaki "El Clasico" derbisinde ilk maça Barcelona, ikincisine ise Real Madrid ev sahipliği yapacak.
Ligde ise 26. hafta mücadelesinde Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Barcelona'yı 2 Mart'ta ağırlayacak. Futbolseverler, böylece bir aydan kısa süre içerisinde üç El Clasico maçı seyretme şansına sahip olacak.
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