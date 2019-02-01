01 Şubat 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Kupada Barcelona ile Real Madrid eşleşti

İspanya Kral Kupasında erken final
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 01.02.2019

yarı finalinde ile karşılaşacak.

Kupanın yarı final kura çekiminde ile ve ile eşleşti.

Yarı finalde ilk maçlar 6 Şubat'ta, rövanşları ise 27 Şubat'ta oynanacak. Kupadaki "" derbisinde ilk maça Barcelona, ikincisine ise Real Madrid ev sahipliği yapacak.

Ligde ise 26. hafta mücadelesinde Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Barcelona'yı 2 Mart'ta ağırlayacak. Futbolseverler, böylece bir aydan kısa süre içerisinde üç El Clasico maçı seyretme şansına sahip olacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Sala için yeni gelişme! Uçak parçaları... Sala için yeni gelişme! Uçak parçaları...
Sala için yeni gelişme! Uçak parçaları... Sala için yeni gelişme! Uçak parçaları...
Son umut su altında Son umut su altında
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör