Emiliano Sala için yeni gelişme! Uçak parçaları...
Fransa medyası, Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkaz parçalarına ulaşıldığını açıkladı.
Ligue 1 ekibi Nantes'ten Premier Lig ekibi Cardiff City'e transfer olduktan sonra yola çıkan Emiliano Sala'nın içinde bulunduğu uçak radardan çıkıp kaybolmuştu. Bir süre aramalar yapıldıktan ve bir iz bulunamadıktan sonra aramalar durdurulmuştu.
Ancak yapılan ısrarların ve toplanan yardım paralarının ardından aramalar yeniden başlatılmış ve su altı aramalarının gerçekleşeceği belirtilmişti. Sky Sports'un haberine göre ise bir gelişme yaşandı.
Sky Sports'un haberine göre Emiliano Sala'nın yer aldığı uçağa ait olduğu düşünülen bazı enkaz parçaları bulunduğu açıklandı.
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