30 Ocak 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Emiliano Sala için yeni gelişme! Uçak parçaları...

Sala için yeni gelişme! Uçak parçaları...
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 30.01.2019

medyası, Arjantinli futbolcu 'yı taşıyan uçağın enkaz parçalarına ulaşıldığını açıkladı.

Ligue 1 ekibi Nantes'ten ekibi 'e transfer olduktan sonra yola çıkan 'nın içinde bulunduğu uçak radardan çıkıp kaybolmuştu. Bir süre aramalar yapıldıktan ve bir iz bulunamadıktan sonra aramalar durdurulmuştu.

Ancak yapılan ısrarların ve toplanan yardım paralarının ardından aramalar yeniden başlatılmış ve su altı aramalarının gerçekleşeceği belirtilmişti. 'un haberine göre ise bir gelişme yaşandı.

Sky Sports'un haberine göre Emiliano Sala'nın yer aldığı uçağa ait olduğu düşünülen bazı enkaz parçaları bulunduğu açıklandı.

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