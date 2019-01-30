30 Ocak 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son umut su altında

Son umut su altında
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 29.01.2019

'nın içinde bulunduğu kayıp uçağın arama çalışmalarının sürmesi için yapılan çağrılar sonuç verdi.

Toplanan bağışların ardından 260 bin sterline kiralanan tarama gemisinin, cuma günü uçağın kaybolduğu bölgeye ulaşacağı bildirildi. Dünyanın en iyi gemi batığı avcısı kabul edilen David Mearns, uçağın radardan kaybolduğu Guernsey Adası'nda çalışmalara başlayacaklarını duyurdu.
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