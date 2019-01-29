29 Ocak 2019, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ni yenerek finale çıktı

2019 Asya Kupasında finalin adı belli oldu
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 Giriş Tarihi: 29.01.2019

2019 Asya Kupası'nda 'ni 4-0 yenen , finale çıktı.

'nin kentindeki Mohammed Bin Zayed Stadı'nda oynanan yarı final karşılaşmasının ilk yarısını , 22. dakikada Boualem Khoukhi ve 37. dakikada Almoez Ali'nin golleriyle 2-0 önde kapadı.

Mücadelenin 80. dakikasında Hasan Al Haidos ile farkı üçe çıkaran Katar, 90+3. dakikada Hamid İsmail'in golüyle sahadan 4-0 galip ayrıldı ve turnuvada ilk kez finale çıkma başarısını gösterdi.

Öte yandan, karşılaşmanın 90. dakikasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde İsmail Ahmed, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Katar ile arasındaki final mücadelesi 1 Şubat Cuma günü Abu Dabi'de oynanacak.

Japonya'nın kupada 1992, 2000, 2004 ve 2011'de olmak üzere 4 şampiyonluğu bulunuyor.

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