29 Ocak 2019, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Ozan Kabak'ın korkusu yok

Ozan Kabakın korkusu yok
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 29.01.2019

Stuttgart, deplasmanda B. Münih’e 4-1 yenildi ama Ozan Kabak ilk maçında geçer not almayı başardı.

Genç futbolcuyu değerlendiren Bild gazetesi muhabiri Tobias Altschaffl, "Genç olmasına rağmen sert ve güçlü bir oyuncu... Lewandowski'ye karşı çekincesi yoktu. Sert müdahalelerde bulundu. Bundesliga'da başarılı olacaktır" dedi.

NAGATOMO FİNALDE

Japonya, Asya Kupası'nda İran'ı mağlup ederek finale yükseldi. Final maçı Cuma günü saat 17.00'de. Nagatomo'nun gelişi ertelendi. Rakipleri Katar veya BAE olacak.

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