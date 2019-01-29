Ozan Kabakın korkusu yok

29 Ocak 2019, Salı
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NAGATOMO FİNALDE
Ozan Kabak'ın korkusu yok
Giriş Tarihi: 29.01.2019
Stuttgart, deplasmanda B. Münih’e 4-1 yenildi ama Ozan Kabak ilk maçında geçer not almayı başardı.
Genç futbolcuyu değerlendiren Bild gazetesi muhabiri Tobias Altschaffl, "Genç olmasına rağmen sert ve güçlü bir oyuncu... Lewandowski'ye karşı çekincesi yoktu. Sert müdahalelerde bulundu. Bundesliga'da başarılı olacaktır" dedi.
NAGATOMO FİNALDE
Japonya, Asya Kupası'nda İran'ı mağlup ederek finale yükseldi. Final maçı Cuma günü saat 17.00'de. Nagatomo'nun gelişi ertelendi. Rakipleri Katar veya BAE olacak.
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