27 Ocak 2019, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Feyenoord-Ajax maç sonucu: 6-2

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DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 27.01.2019

Eredivisie'nin 19. hafta mücadelesinde Nefret Derbisi olarak adlandırılan maçta, Feyenoord, sahasında Ajax'ı ağırladı. Bir dönem forması da giyen 'nin yıldızlaştığı maçta Feyenoord rakibini 6-2 gibi farklı bir skorla devirdi.

Feyenoord-Ajax maç sonucu: 6-2Hollanda Eredivisie'nin 19. hafta mücadelesinde Feyenoord, De Kuip Stadyumu'nda Ajax'ı ağırladı. 'nın 'Klassieker' diye bilinen ezeli rekabetinde Feyenoord güldü. Ev sahibi ekip 'nin 2 gol attığı maçta Ajax'ı 6-2 yendi.

Konuk ekip 8. dakikada Lasse Schone'nin golüyle 1-0 öne geçti. Jens Toornstra ve Steven Berghuis'in golleriyle Feyenoord 2-1'i buldu. 33'te Hakim Ziyech skoru 2-2 yaptı. Robin van Persie, 42. dakikadaki golüyle takımını öne geçirdi ve Feyenoord ilk yarıyı 3-2 önde tamamladı. 56. dakikada Robin van Persie bir kez daha sahneye çıkarken; 75. dakikada Tonny Vilhena'nın golüyle Feyenoord skoru 5-2 yaptı. Maçta son sözü 84. dakikada Yassine Ayoub söyledi ve maç 6-2 Feyenoord'un üstünlüğü ile sona erdi.

Geçen hafta Heerenveen ile sahasında 4-4 berabere kalan Ajax, 1959'dan bu yana ilk kez Hollanda Ligi'nde üst üste 2 maçta kalesinde 4 ve üzeri gol gördü. Robin van Persie ise 'Klassieker' olarak bilinen derbide bir maçta 2 gol atan en yaşlı futbolcu oldu.

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