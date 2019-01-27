27 Ocak 2019, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Ozan Kabak, Bayern Münih karşısında ilk 11'de

Ozan Kabak, Bayern Münih karşısında ilk 11de
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 27.01.2019

'dan Alman ekibi Stuttgart'a olan genç futbolcu , yeni takımının ile deplasmanda oynayacağı maça 11'de başlayacak.

Devre arası döneminde 'dan 11 milyon Euro bonservis bedeliyle takımlarından Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki futbolcu , yeni takımıyla ilk maçına Alman devi karşısında çıkacak. Geçtiğimiz günlerde Stuttgart Teknik Direktörü Markus Weinzierl, Alman basınına genç oyuncunun antrenman performansına göre Bayern deplasmanında forma şansı verebileceğini söylemişti. Ozan Kabak'a bu karşılaşmada savunma hattında tanıdık isimler de eşlik edecek. Weinzierl, Münih karşısında defansın sağında 'ın eski futbolcusu Andreas Beck'e, solunda ise bir dönem Galatasaray forması da giyen Emiliano Insua'ya yer verdi.

Stuttgart'ın Bayern Münih mücadelesindeki 11'i şöyle:
"Zieler, Insua, Ozan, Kempf, Beck, Ascacibar, Esswein, Gentner, Gonzalez, Zuber, Donis"
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