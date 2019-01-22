22 Ocak 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
SÜRE: 100 dakika (22, 21, 27, 30)
Dinamo Kazan - Eczacıbaşı VitrA: 1-3
Giriş Tarihi: 22.01.2019
CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Eczacıbaşı VitrA deplasmanda Rusya temsilcisi Dinamo Kazan'ı 3-1 mağlup etti.
Rusya'nın Saint Petersburg Spor Salonu'nda oynanan maçın setleri 16-25, 16-25, 25-22 ve 22-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Eczacıbaşı grubunda 3'te 3 yaparak yoluna kayıpsız devam etti.
SALON: Saint Petersburg
HAKEMLER: Andrea Puecher (İtalya), Peter Szabo (Macaristan)
DİNAMO KAZAN: Startseva, Kotikova, Maryukhnich, Malygina, Kadochkina, Koroleva, Ulanova (L) (Kochurina, Mikyskova)
ECZACIBAŞI VİTRA: Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Ezgi, Simge (L) (Gamze, Gözde)
SETLER: 16-25, 16-25, 25-22, 22-25
SÜRE: 100 dakika (22, 21, 27, 30)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!