22 Ocak 2019, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Dinamo Kazan - Eczacıbaşı VitrA: 1-3

Eczacıbaşı VitrA deplasmanda galip
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 22.01.2019

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden deplasmanda temsilcisi 'ı 3-1 mağlup etti.

'nın Spor Salonu'nda oynanan maçın setleri 16-25, 16-25, 25-22 ve 22-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Eczacıbaşı grubunda 3'te 3 yaparak yoluna kayıpsız devam etti.

SALON: Saint Petersburg

HAKEMLER: Andrea Puecher (), Peter Szabo ()

: Startseva, Kotikova, Maryukhnich, Malygina, Kadochkina, Koroleva, Ulanova (L) (Kochurina, Mikyskova)

: Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Ezgi, Simge (L) (Gamze, Gözde)

SETLER: 16-25, 16-25, 25-22, 22-25

SÜRE: 100 dakika (22, 21, 27, 30)



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