26 Ocak 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Monaco'da ikinci Jardim dönemi

Monacoda ikinci Jardim dönemi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 26.01.2019

1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden , eski teknik direktörü Leonardo Jardim ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yetkileri elinden alınan Fransız teknik adam 'nin sözleşmesinin feshedildiği ve Portekizli teknik direktör Jardim ile 2,5 yıllık kontrat imzalandığı belirtildi.

, alınan kötü sonuçların ardından Jardim'in görevine geçen ekim ayında son vermiş ve yerine Henry'yi getirmişti. Henry döneminde de çıkış yakalayamayan Monaco, ligde 21. hafta itibarıyla 15 puanla 19. sırada yer alıyor.

44 yaşındaki Jardim, Monaco'yu 2016-17 sezonunda şampiyonluğa taşımıştı.


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