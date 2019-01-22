22 Ocak 2019, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham'da Dele Alli sakatlandı

Tottenhamda Dele Alli sakatlandı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 22.01.2019

ekiplerinden 'ın yıldız oyuncularından , sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 1,5 ay uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fulham ile oynanan son lig maçında sakatlanan 22 yaşındaki oyuncunun dizinde çekme saptandığı ve tedavisine başlandığı belirtildi.

Açıklamada, Alli'nin en erken mart ayı başlarında yeniden antrenmanlara çıkabileceği vurgulandı.

'da 'nin yanı sıra , , Lucas Moura ve Victor Wanyama'nın da sakatlıkları devam ediyor.


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