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Alan Shearer: 5337 dakika
Salah’tan 5374 dakikada 50 gol
Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 Giriş Tarihi: 21.01.2019
Liverpool’un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, İngiltere Premier Lig’de ilk 50 golünü 5374 dakika içerisinde kaydetti.
Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Premier Lig'de attığı ilk 50 golünü 5374 dakikada kaydetti. Liverpool adına etkili bir sezon geçiren yıldız futbolcu İngiltere'de 50 golü 5337 dakikada atan efsane forvet Alan Shearer'ın ardından bu alanda ikinci isim oldu. Premier Lig'de 50 golü en kısa sürede atan isimler şöyle:
Alan Shearer: 5337 dakika
Mohamed Salah: 5374 dakika
Fernando Torres: 5483 dakika
Ruud Van Nistelrooy: 5600 dakika
Sergio George: 5710 dakika
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