21 Ocak 2019, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Salah’tan 5374 dakikada 50 gol

Salah’tan 5374 dakikada 50 gol
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 Giriş Tarihi: 21.01.2019

’un yıldız futbolcusu , İngiltere ’de ilk 50 golünü 5374 dakika içerisinde kaydetti.

'un Mısırlı yıldızı , 'de attığı ilk 50 golünü 5374 dakikada kaydetti. Liverpool adına etkili bir sezon geçiren yıldız futbolcu İngiltere'de 50 golü 5337 dakikada atan efsane forvet 'ın ardından bu alanda ikinci isim oldu. Premier Lig'de 50 golü en kısa sürede atan isimler şöyle:

Alan Shearer: 5337 dakika
Mohamed Salah: 5374 dakika
: 5483 dakika
Ruud Van Nistelrooy: 5600 dakika
Sergio George: 5710 dakika

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