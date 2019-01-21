22 Ocak 2019, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Glen Johnson futbolu bıraktı

Glen Johnson futbolu bıraktı
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 Giriş Tarihi: 21.01.2019

İngiliz futbolcu , aktif kariyerine son verdiğini açıkladı.

Emeklilik kararını basınına yaptığı açıklamayla duyuran 34 yaşındaki Johnson, "Her oyuncu emeklilik zamanını hisseder. Geçen sezonun ortalarında bu kararı yakın zamanda alacağımın farkındaydım. Her zaman kendimi hala zinde hissettiğim bir dönemde futbolu bırakmak istemiştim. 34 yaşındayken istediğiniz futbolu oynayabilmeniz pek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

, , Portsmouth ve gibi takımlarda oynayan sağ bek Johnson, son olarak 'de görev yaptı.

Chelsea'de bir defa şampiyonluğu yaşayan Johnson, İngiltere 'nda 54 kez forma giydi.

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