Glen Johnson futbolu bıraktı
İngiliz futbolcu Glen Johnson, aktif kariyerine son verdiğini açıkladı.
Emeklilik kararını İngiltere basınına yaptığı açıklamayla duyuran 34 yaşındaki Johnson, "Her oyuncu emeklilik zamanını hisseder. Geçen sezonun ortalarında bu kararı yakın zamanda alacağımın farkındaydım. Her zaman kendimi hala zinde hissettiğim bir dönemde futbolu bırakmak istemiştim. 34 yaşındayken istediğiniz futbolu oynayabilmeniz pek mümkün değil." ifadelerini kullandı.
West Ham United, Chelsea, Portsmouth ve Liverpool gibi takımlarda oynayan sağ bek Johnson, son olarak Stoke City'de görev yaptı.
Chelsea'de bir defa Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Johnson, İngiltere Milli Takımı'nda 54 kez forma giydi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!