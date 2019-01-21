21 Ocak 2019, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Dembele 15 gün forma giyemeyecek

Dembele 15 gün forma giyemeyecek
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 Giriş Tarihi: 21.01.2019

1. Futbol Ligi () lideri 'nın Fransız hücum oyuncusu Ousmane Dembele, sakatlığı nedeniyle 15 gün forma giyemeyecek.

Kulübü, 'nın 20. haftasında Leganes'e karşı 3-1 kazanılan karşılaşmada sakatlanan 21 yaşındaki Dembele'nin sol ayak bileğinde burkulma tespit edildiğini duyurdu.

Genç futbolcunun 15 gün sonra takımla çalışmalara başlayabileceği açıklandı.

Bu sezon Barcelona'da 27 maça çıkan Dembele, 13 gol attı.

Barcelona evinde kazandı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Premier Ligde Liverpool liderliğini sürdürdü Premier Lig'de Liverpool liderliğini sürdürdü
Barcelona evinde kazandı Barcelona evinde kazandı
Babelli Fulham son dakikada yıkıldı Babel'li Fulham son dakikada yıkıldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör