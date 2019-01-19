19 Ocak 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool, Trent Alexander-Arnold ile sözleşme uzattı

Liverpool, Alexander-Arnold ile sözleşme uzattı
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 Giriş Tarihi: 19.01.2019

, İngiliz futbolcusu Trent Alexander-Arnold'un sözleşmesini 2024 yılına uzattı.

ekiplerinden , genç futbolcusu Trent Alexander-Arnold ile mukavele yeniledi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İngiliz futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Sözleşme ile ilgili açıklama yapan 20 yaşındaki futbolcu, 6 yaşında kulübün alt yapısına katıldığını belirterek, "Sözleşmeden dolayı gurur duydum. Kulüp bana güveniyor. Bu yüzden sözleşme önerdiler. Jürgen Klopp benim futbola odaklanmam için her şeyi yapıyor. Son 18 ay benim için çok özel geçti" diye konuştu.

Liverpool ile 67 resmi müsabakaya çıkan Trent Alexander-Arnold, rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Genç futbolcu bu süreçte Milli Takımı'nda da forma giydi.

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