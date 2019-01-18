19 Ocak 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih 3 puanı 3 golle aldı

Bayern Münih 3 puanı 3 golle aldı
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 Giriş Tarihi: 19.01.2019

’nde (Bundesliga) , deplasmanda Hoffenheim’i 3-1 yendi.

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Hoffenheim, Bundesliga'nın 18. haftasında PreZero Arena'da 'i konuk etti.

Bayern Münih ilk yarıyı 34. ve 45 artı 1. dakikada Leon Goretzka'nın attığı gollerle 2-0 galip tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Hoffenheim, 59. dakikada Nico Schulz ile skoru 2-1 yaptı.

Çekişmeli geçen maçta konuk ekip, 87. dakikada 'nin topu filelerle gönderilmesiyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Puanını 39 çıkaran Bayern Münih ikinci sıradaki yerini korudu.

Hoffenheim ise 25 puanla ve maç fazlasıyla 7. sırada kaldı.

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