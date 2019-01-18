18 Ocak 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Cardiff City Niasse'yi kiraladı

Cardiff City, Niasseyi kiraladı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 18.01.2019

İngiltere ekiplerinden , Everton'da forma giyen Senegalli golcü 'yi sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Niasse'nin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Everton ile anlaşmaya varıldığı ve 28 yaşındaki golcünün 29 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

İmza törenin ardından açıklamalarda bulunan Niasse, "Buraya geldiğim için mutluyum. Birçok teklif aldım ama teknik direktör ve takım arkadaşlarımla yaptığım görüşmelerin ardından bu kulübün doğru tercih olduğunu anladım." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu 'un formasını giydiği Everton'da bu sezon fazla forma şansı bulamayan Niasse, çıktığı 5 lig maçında golle tanışamadı. Senegal Milli Takımı'nda 9 maçta görev alan , 2013-2014 sezonunda Akhisarspor'da forma giymişti.



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