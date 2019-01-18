Bermuda üçgeni

Milan’dan Higuain’i alan Chelsea; Morata’yı, A. Madrid’e gönderiyor. Milan ise sezonun flaş ismi Piatek’i kapıyor

Avrupa transfer piyasasında hareketli günler yaşanıyor... Chelsea'nin, kiralık olarak Milan forması giyen ve bonservisi Juventus'ta bulunan Higuain'le anlaşmaya vardığı bildirildi. İngiliz ekibinin, 31 yaşındaki Arjantinli golcüyü 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllığına kiralayacağı ifade edildi. İmzaların atılmasının ardından Milan'ın ise, Genoa formasıyla yıldızı parlayan Polonyalı golcü Piatek'in (23) transferini bitireceği iddia edildi. Bu sezon 21 maçta 19 kez fileleri sarsan genç forvet için, kasadan 45 milyon euro çıkacağı kaydedildi. Higuain'i renklerine bağlayacak Chelsea'nin İspanyol golcüsü Morata'nın da yeni durağının İspanyol ekibi Atletico Madrid olması bekleniyor.