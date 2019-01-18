18 Ocak 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Bermuda üçgeni

Bermuda üçgeni
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 18.01.2019 Giriş Tarihi: 17.01.2019

’dan ’i alan ; Morata’yı, A. Madrid’e gönderiyor. Milan ise sezonun flaş ismi ’i kapıyor

Avrupa piyasasında hareketli günler yaşanıyor... 'nin, kiralık olarak forması giyen ve bonservisi 'ta bulunan 'le anlaşmaya vardığı bildirildi. İngiliz ekibinin, 31 yaşındaki Arjantinli golcüyü 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllığına kiralayacağı ifade edildi. İmzaların atılmasının ardından Milan'ın ise, Genoa formasıyla yıldızı parlayan Polonyalı golcü 'in (23) transferini bitireceği iddia edildi. Bu sezon 21 maçta 19 kez fileleri sarsan genç forvet için, kasadan 45 milyon euro çıkacağı kaydedildi. Higuain'i renklerine bağlayacak Chelsea'nin golcüsü Morata'nın da yeni durağının İspanyol ekibi olması bekleniyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Casilla Leeds Unitedda Casilla Leeds United'da
Mousa Dembele, Guangzhouya transfer oluyor Mousa Dembele, Guangzhou'ya transfer oluyor
Real Madrid Kral Kupasında çeyrek finalde Real Madrid Kral Kupası'nda çeyrek finalde
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör