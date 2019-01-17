Real Madrid'in kalecisi Casilla Leeds United'da
İspanya'nın Real Madrid Kulübü'nde forma giyen Kiko Casilla, İngiltere'nin Leeds United takımı ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Casilla ile 2023 Haziran ayına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. Casilla'nın, Arjantinli teknik direktör Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı takımda 33 numaralı formayı seçtiği bildirildi.
Real Madrid Kulübü'den yapılan açıklamada ise, kulübün alt yapısında yetişen ve 2000 yılından itibaren kulüple bağı olan Casilla'ya bu zamana kadar gösterdiği profesyonellikten ve örnek davranışlarından dolayı teşekkür edildi.
Casilla, kulübün alt yapısında yetiştikten sonra sırasıyla 2. lig takımlarından Espanyol B (2007-2008), Cadiz (2008-2010), Cartagena (2010-2011), 1. ligde Espanyol (2011-2015) ve Real Madrid'de (2015-2018) forma giymişti. Leeds United, İspanyol kalecinin yurt dışındaki ilk tecrübesi olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!