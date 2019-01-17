17 Ocak 2019, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid'in kalecisi Casilla Leeds United'da

Casilla Leeds Unitedda
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 17.01.2019

'nın Kulübü'nde forma giyen Kiko Casilla, 'nin takımı ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Casilla ile 2023 Haziran ayına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. Casilla'nın, Arjantinli teknik direktör 'nın çalıştırdığı takımda 33 numaralı formayı seçtiği bildirildi.

Kulübü'den yapılan açıklamada ise, kulübün alt yapısında yetişen ve 2000 yılından itibaren kulüple bağı olan Casilla'ya bu zamana kadar gösterdiği profesyonellikten ve örnek davranışlarından dolayı teşekkür edildi.

Casilla, kulübün alt yapısında yetiştikten sonra sırasıyla 2. lig takımlarından Espanyol B (2007-2008), Cadiz (2008-2010), Cartagena (2010-2011), 1. ligde Espanyol (2011-2015) ve Real Madrid'de (2015-2018) forma giymişti. , İspanyol kalecinin yurt dışındaki ilk tecrübesi olacak.


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