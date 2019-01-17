17 Ocak 2019, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Mousa Dembele Guangzhou'ya transfer oluyor

Mousa Dembele, Guangzhouya transfer oluyor
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 17.01.2019

ekiplerinden 'da forma giyen , 'in Guangzhou takımına oluyor.

ekibinden yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 31 yaşındaki Belçikalı futbolcunun transferi için temsilcisiyle anlaşma sağlandığı kaydedildi.

İngiliz basını, transferden Tottenham'ın kasasına 11 milyon sterlin gireceğini yazdı.

2012 yılından Fulham'dan edilen Dembele, Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 242 maça çıktı ve 10 gol attı.



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