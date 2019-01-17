Real Madrid Kral Kupasında çeyrek finalde

Real Madrid Kral Kupası'nda çeyrek finalde
İspanya Kral Kupası son 16 turunda Leganes'i eleyen Real Madrid çeyrek finale yükseldi.
Turun rövanş maçında deplasmanda Leganes'e 1-0 yenilen Real Madrid, sahasında oynadığı ilk müsabakayı 3-0 kazanmasının avantajıyla rakibini eledi. Leganes'in golü 31. dakikada Martin Braithwaite'den geldi.
Leganes Teknik Direktörü Mauricio Pellegrino maçın 86. dakikasında hakeme yönelik itirazlarından dolayı kırmızı kart görerek sahayı terk etmek zorunda kaldı.
Diğer yandan Real Madrid'de sakat oyuncular Gareth Bale, Toni Kroos, kaleci Thibaut Courtois, Marco Asensio, Karim Benzema, Marcos Llorente ve Jesus Vallejo kadroda yer almadı.
Real Madrid'de son dönemde en çok tartışılan futbolcu olan ve ayrılmak istediği iddia edilen Isco ise Leganes karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı. Teknik direktör Santiago Solari, 68. dakikada Isco'yu oyundan aldı.
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