15 Ocak 2019, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City 3 golle kazandı

Manchester City 3 golle kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 Giriş Tarihi: 15.01.2019

'de zirve mücadelesi veren takımlardan , Wolverhampton'u 3-0 yendi.

Ligin 22. haftasının kapanış maçında Etihad Stadı'nda Wolverhampton'u konuk eden , 10 ve 39. dakikalarda 'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında da oyunun kontrolünü elinde bulunduran Manchester City, 78. dakikada Conor Coady'nin kendi kalesine attığı golle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Wolverhampton'da Willy Boly 19. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Manchester City'nin 9-0 kazandığı yarı final ilk maçında Burton Albion ağlarına 4 gol bırakan Brezilyalı yıldız Gabriel Jesus, ligde de attığı 2 golle takımını sırtlayan isim oldu.

Wolverhampton galibiyetiyle 53 puana yükselen Manchester City, 22. hafta sonunda lider 'un 4 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu.

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