Mesut Özilin mutlu günü!

14 Ocak 2019, Pazartesi
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Mesut Özil'in mutlu günü!
Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 Giriş Tarihi: 14.01.2019
Mesut Özil, bir süredir birlikte olduğu oyuncu Amine Gülşe ile nişanlandı.
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil, oyuncu ve manken Amine Gülşe ile nişanlandı.
Nişan haberini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Özil, "Allahin izniyle sonsuza dek" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.
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