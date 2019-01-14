14 Ocak 2019, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Mesut Özil'in mutlu günü!

Mesut Özilin mutlu günü!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 Giriş Tarihi: 14.01.2019

, bir süredir birlikte olduğu oyuncu Amine Gülşe ile nişanlandı.

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ekiplerinden Arsenal forması giyen Türk kökenli Alman futbolcu , oyuncu ve manken Amine Gülşe ile nişanlandı.

Nişan haberini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Özil, "Allahin izniyle sonsuza dek" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

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