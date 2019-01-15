15 Ocak 2019, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Cech sezon sonunda futbolu bırakıyor

Cech sezon sonunda futbolu bırakıyor
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 Giriş Tarihi: 15.01.2019

takımlarından 'in Çek kalecisi , sezon sonunda aktif kariyerini noktalayacağını duyurdu.

Cech, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk profesyonel sözleşmemi imzalamamın üzerinden 20 yıl geçti. 15 yıldır 'de oynuyorum ve mümkün olan her kupayı kazandım. Sezon sonunda emekli olacağımı açıklamak için doğru zaman olduğunu hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerine 1999'da ülkesinin Chmel takımında başlayan Cech, , Rennes ve kulüplerinde oynadıktan sonra 2015 yazında 'e transfer oldu.

2004 ile 2015 yılları arasında kalesini koruduğu Chelsea'de bir Şampiyonlar Ligi, bir UEFA Avrupa Ligi, 4 lig, 4 , 3 ve 2 şampiyonluğu yaşayan Cech, Arsenal'de ise bir İngiltere Federasyon Kupası, 2 de Community Shield kazandı.

36 yaşındaki file bekçisi, Çekya formasını da 124 kez giydi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Ronaldo yanına o Türkü istedi! Juve harekete geçti... Ronaldo yanına o Türk'ü istedi! Juve harekete geçti...
Manchester City 3 golle kazandı Manchester City 3 golle kazandı
Mesut Özilin mutlu günü! Mesut Özil'in mutlu günü!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör