Real Madrid’den Mbappe atağı

Neymar’dan vazgeçen ispanyol ekıbı, psg’nın dığer yıldızına göz diktı

İspanya'da günün en çok konuşulan haberi Real Madrid'in Kylien Mbappe hamlesiydi. Uzun süre listesinde yer alan Brezilyalı oyuncu Neymar transferinden vazgeçen İspanyol ekibinin PSG'nin diğer yıldızı Kylian Mbappe'ye kanca attığı iddia edildi. İspanyol basını, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, bu transferlerle bizzat ilgilendiğini ileri sürerken, yaklaşık 250 milyon euro'luk bir bonservis bedelinin gözden çıkarıldığı kaydedildi



İLK BOMBA BRAHİMİ



Bu arada Real Madrid, Manchester City'nin 19 yaşındaki orta sahası Brahim Diaz'ı kadrosuna kattı. 2025 yılına kadar sözleşme imzalanan yıldız futbolcu için Real Madrid'in İngiliz ekibine alınacak başarılar ve kişisel performansla bağlı olarak toplam 24 milyon euro ödeyeceği ifade edildi. İspanya'da yıllık 3.5 milyon euro kazanacak olan Diaz, başka bir takıma transfer olması halinde City, bonservisinden yüzde 15'lik hakka sahip olacak.