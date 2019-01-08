08 Ocak 2019, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid’den Mbappe atağı

DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 07.01.2019

’dan vazgeçen ispanyol ekıbı, ’nın dığer yıldızına göz diktı

'da günün en çok konuşulan haberi 'in Kylien Mbappe hamlesiydi. Uzun süre listesinde yer alan Brezilyalı oyuncu transferinden vazgeçen İspanyol ekibinin 'nin diğer yıldızı Kylian Mbappe'ye kanca attığı iddia edildi. İspanyol basını, Real Madrid Başkanı 'in, bu transferlerle bizzat ilgilendiğini ileri sürerken, yaklaşık 250 milyon euro'luk bir bonservis bedelinin gözden çıkarıldığı kaydedildi

İLK BOMBA BRAHİMİ

Bu arada Real Madrid, 'nin 19 yaşındaki orta sahası Brahim Diaz'ı kadrosuna kattı. 2025 yılına kadar sözleşme imzalanan yıldız futbolcu için Real Madrid'in İngiliz ekibine alınacak başarılar ve kişisel performansla bağlı olarak toplam 24 milyon euro ödeyeceği ifade edildi. İspanya'da yıllık 3.5 milyon euro kazanacak olan Diaz, başka bir takıma olması halinde City, bonservisinden yüzde 15'lik hakka sahip olacak.

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