Cengiz Ünder Ada yolcusu

Uzun süredir Cengiz Ünder’in peşinde olan Arsenal, mutlu sona yaklaştı. İngiliz temsilcisi, 35 milyon pound’luk teklifini 45’e çıkardı. İtalyanlar’ın da bu parayı kabul ettiği açıklandı

Bu sezon Roma formasıyla adından söz ettiren Cengiz Ünder için dün flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiltere'de yayın yapan Daily Star, uzun süredir milli futbolcunun peşinde olan Arsenal'in, bu transferde mutlu sona ulaştığını yazdı. Daha önce İtalyan ekibine yaptığı 35 milyon pound'luk teklifin reddedildiği belirtilirken, İngizler'in bu kez 45 milyon pound önerildiği ileri sürüldü. Roma'nın son teklifin ardından anlaşmaya sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde imzaların atılacağı belirtildi



23 MAÇ, 6 GOL, 6 ASİST



Alman ekibi Bayern Münih ile Manchester United, Manchester City ve Tottenham'ın da peşinde olduğu 22 yaşındaki futbolcunun da yıllık 6 milyon pound kazanacağı öğrenildi. 2016-2017 sezonunun ardından 13.4 milyon euro bedelle Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, İtalyan ekibinin vazgeçilmezleri arasında girdi. Milli futbolcu, bu sezon Roma formasıyla çıktığı 23 resmi karşılaşmada iyi bir performans sergiledi, Cengiz, bu maçlarda 6 kez rakip fileleri havalandırdı, 6 asist yaptı