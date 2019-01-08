08 Ocak 2019, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Rabiot artık Barça’da

Rabiot artık Barça’da
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 07.01.2019

Real’in eski hocası Capello, Madrid’e çağrıda bulunup, “’nun yerine Icardi’yi edin. Ronaldo’ya en çok benzeyen o” dedi

uzun süren görüşmelerin ardından 'nin orta sahası 'nun işini bitirdi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki futbolcuyla anlaşan İspanyol temsilcisinin kısa süre içinde imzaları attıracağı öğrenildi. Bu arada Katalan ekibi, Rabiot'nun transferiyle ilgili resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı: "Adrien Rabiot ile ağustos ayında ve yaklaşık 1 hafta önce görüşüldü.. PSG ve diğer kulüplerle olan ilişkilere önem veriyoruz. görüşmelerinde herhangi bir usulsüzlük yapılmadığını da belirtmek isteriz."

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