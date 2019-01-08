Rabiot artık Barça’da

Real’in eski hocası Capello, Madrid’e çağrıda bulunup, “Ronaldo’nun yerine Icardi’yi transfer edin. Ronaldo’ya en çok benzeyen o” dedi

Barcelona uzun süren görüşmelerin ardından PSG'nin orta sahası Adrien Rabiot'nun işini bitirdi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki futbolcuyla anlaşan İspanyol temsilcisinin kısa süre içinde imzaları attıracağı öğrenildi. Bu arada Katalan ekibi, Rabiot'nun transferiyle ilgili resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı: "Adrien Rabiot ile ağustos ayında ve yaklaşık 1 hafta önce görüşüldü.. PSG ve diğer kulüplerle olan ilişkilere önem veriyoruz. Transfer görüşmelerinde herhangi bir usulsüzlük yapılmadığını da belirtmek isteriz."