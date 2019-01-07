07 Ocak 2019, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona şampiyonluk yarışında farkı açıyor

Barcelona şampiyonluk yarışında farkı açıyor
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 Giriş Tarihi: 07.01.2019

1. Futbol Ligi'nin () 18. haftasında, deplasmanda Getafe'yi 2-1 yenerek diğer rakiplerinin puan kaybıyla şampiyonluk yarışındaki farkı açtı.

Karşılaşmanın 20. dakikasında 'nin golüyle 1-0 öne geçen , 39. dakikada ile farkı 2'ye çıkardı. Getafe 43. dakikada Jaime Mata golüyle skoru 2-1'e getirdi.

İkinci yarı ev sahibi takımın beraberlik çabaları sonucu değiştirmedi.

'da liderliğini koruyan Barcelona, şampiyonluk yarışı veren diğer takımların puan kayıplarıyla aradaki farkı da artırdı. 18. haftanın diğer maçlarında Sevilla- maçı 1-1 sona ererken ise sahasında 'a 2-0 yenildi.

Barcelona 40 puanla ligin zirvesinde bulunuyor. En yakın takipçileri Atletico Madrid (35), Sevilla (33), Alaves (31) ve Real Madrid (30) olarak sıralandı.

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