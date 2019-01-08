08 Ocak 2019, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool Federasyon Kupası'ndan elendi

Liverpool Federasyon Kupasından elendi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.01.2019

lideri , Federasyon (FA) Kupası 3. turunda Wolverhampton'a 2-1 yenilerek elendi.

Wolverhampton, sahası Molineux Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını, Jimenez'in 38. dakikadaki golüyle 1-0 önde bitirdi.

Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan , Origi'nin 51. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Fakat Wolverhampton, 4 dakika sonra Neves'in kaydettiği golle 2-1 öne geçti.

70. dakikada Salah ve Firmino'nun oyuna dahil olması da Liverpool'un sonucu değiştirmesine yetmedi ve Wolverhampton, 'nda 4. tura yükseldi.



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