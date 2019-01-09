09 Ocak 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

2018'de yılın Afrikalı futbolcusu Salah

2018de yılın Afrikalı futbolcusu Salah
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 Giriş Tarihi: 09.01.2019

İngiliz kulübü 'un Mısırlı kanat oyuncusu Muhammed Salah, üst üste 2. kez yılın Afrikalı futbolcusu seçildi.

Afrika Futbol Konfederasyon'ndan yapılan açıklamaya göre, 2018'in en iyi Afrikalı futbolcusu ödülü, Senegal'in başkenti Dakar'da gerçekleştirilen törende sahibini buldu.

Üye ülkelerden teknik direktörler ve federasyon yetkililerinin katıldığı oylamada, Senegalli takım arkadaşı ve 2015'in kazananı Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang'ı geride bırakan Salah, 2017'den sonra 2018'de de ödüle layık görüldü.

İlk kez 1992'de verilen ödülü 17 farklı futbolcu kazandı. Ödülü en fazla alan isimler, 4'er kezle Kamerunlu Samuel Eto'o ve Fildişi Sahilli oldu.

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