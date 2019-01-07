07 Ocak 2019, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid Brahim Diaz'ı transfer etti

Real Madrid Brahim Diazı transfer etti
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 Giriş Tarihi: 07.01.2019

1. Ligi () takımlarından , 'nin ekibinden 'ı kadrosuna kattı.

Kulübünden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Diaz ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandığı bildirildi.

Diaz'ın yarın Santiago Bernabeu Stadı'nda basına tanıtılacağı kaydedildi.

İspanyol basını, Real Madrid'in Diaz'ın transferinden dolayı 'e 17 milyon artı alınacak başarılar ve kişisel performansla bağlı olarak ilave 7 milyon avro ödeyeceğini iddia etti. İngiliz kulübünün ayrıca Diaz'ın gelecekte başka bir takıma olması halinde bonservisinden yüzde 15'lik hakkı olduğu ifade edildi.

İspanyol futbolcunun ise Real Madrid'de sezon başına 3,5 milyon avro kazanacağı belirtildi.

Profesyonel kariyerine 2013'te Manchester City'de başlayan İspanyol futbolcu, geçen sezon İngiliz takımı ile lig şampiyonluğu, Kupası ve İngiltere Süper Kupası'nı kazandı.

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