05 Ocak 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Maradona taburcu edildi

Maradona taburcu edildi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 05.01.2019

Arjantinli efsane futbolcu , mide kanaması teşhisiyle yatırıldığı hastaneden taburcu edildi.

Kızı Dalma Maradona, babasının sağlık durumuna ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Babam için endişelenenler, lütfen rahatlasın. Sağlığı çok iyi durumda ve hastaneden çıktık, eve gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

58 yaşındaki Maradona'ya, bu yıl da teknik direktörlüğünü üstleneceği ikinci lig ekiplerinden Dorados de Sinaloa takımıyla sözleşme yenilemek için gereken rutin sağlık testleri için gittiği hastanede mide kanaması teşhisi konmuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Taraftar diye kovaladılar ama... Bakın kim çıktı Taraftar diye kovaladılar ama... Bakın kim çıktı
City, Liverpoola dur dedi City, Liverpool'a 'dur' dedi
City, Liverpoola dur dedi City, Liverpool'a 'dur' dedi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör