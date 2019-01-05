El-Ittihad, Manuel da Costayı transfer etti

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El-Ittihad, Manuel da Costa'yı transfer etti
Giriş Tarihi: 05.01.2019
Suudi Arabistan takımlarından El-Ittihad, Medipol Başakşehir'in Faslı oyuncusu Manuel da Costa'yı kadrosuna kattı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki savunma oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Da Costa, Medipol Başakşehir formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 15 maçta 3 gol attı.
El-Ittihad takımının teknik direktörlüğünü, 2013-2015 yıllarında Beşiktaş'ı çalıştıran Hırvat Slaven Bilic yapıyor.
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