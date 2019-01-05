05 Ocak 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

El-Ittihad, Manuel da Costa'yı transfer etti

El-Ittihad, Manuel da Costayı transfer etti
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 05.01.2019

takımlarından El-Ittihad, 'in Faslı oyuncusu Manuel da Costa'yı kadrosuna kattı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki savunma oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Da Costa, formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 15 maçta 3 gol attı.

El-Ittihad takımının teknik direktörlüğünü, 2013-2015 yıllarında 'ı çalıştıran Hırvat yapıyor.



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