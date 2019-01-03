04 Ocak 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

MAÇ SONUCU l Mancester City - Liverpool 2-1 l ÖZET

City, Liverpoola dur dedi
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 04.01.2019 Giriş Tarihi: 04.01.2019

'de şampiyonluk mücadelesi veren evinde 'un Sergio Agüero ve Leroy Sane ile bulduğu gollerle mağlup etti.

'in 21. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oldu. ile 'yi Etihad'da karşı karşıya getiren mücadeleyi Aguero ve Sane'nin golleriyle Manchester ekibi kazandı. Liverpool'un tek golü Firmino'dan gelse de bu gol, liderin bu sezonki ilk mağlubiyetini almasına engel olmadı.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola; Ederson, Danilo, Stones, Kompany, Laporte, Fernandinho, David Silva, Sane, Bernardo Silva, Sterling, Aguero ilk 11'ini sahaya sürdü.

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