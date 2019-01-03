MAÇ SONUCU l Mancester City - Liverpool 2-1 l ÖZET

Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City evinde Liverpool'un Sergio Agüero ve Leroy Sane ile bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

Premier Lig'in 21. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Liverpool ile Manchester City'yi Etihad'da karşı karşıya getiren mücadeleyi Aguero ve Sane'nin golleriyle Manchester ekibi kazandı. Liverpool'un tek golü Firmino'dan gelse de bu gol, liderin bu sezonki ilk mağlubiyetini almasına engel olmadı.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola; Ederson, Danilo, Stones, Kompany, Laporte, Fernandinho, David Silva, Sane, Bernardo Silva, Sterling, Aguero ilk 11'ini sahaya sürdü.