03 Ocak 2019, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Monaco'dan savunmaya takviye

Monacodan savunmaya takviye
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 03.01.2019

(Ligue 1) takımlarından , Brezilyalı savunma oyuncusu Naldo'yu renklerine bağladı.

Fransız ekibinden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki deneyimli futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Naldo, 2005 yılından bu yana 'nın , Wolfsburg ve 04 takımlarında forma giydi.

Teknik direktörlüğünü 'nin yaptığı , ligde 13 puanla 19. sırada yer alıyor.

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