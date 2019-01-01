Roma İmparatoru Cengiz Ünder

Avrupa’nın devleri onun için yarışa geçti. Arsenal’in 55 milyon pound’u gözden çıkardığı iddia edildi

İtalya Serie A'da ilk yarıya damga vuran isimlerden biri tartışmasız Cengiz Ünder oldu. Roma formasıyla ikinci sezonuna giren milli futbolcu, attığı goller ve asistleriyle öne çıkmayı başardı. İtalyan ekibinin vazgeçilmezleri arasında yer alan 21 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla da tüm Avrupa'da adından söz ettirdi. Çizme'de en başarılı genç yabancı oyuncu ödülünü de alan yıldız futbolcu, Avrupa'nın devlerinin transfer listesine girdi



TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ



Serie A'da 17 lig maçına çıkan Cengiz, bu karşılaşmalarda 3 kez rakip fileleri havalandırdı, 5 de asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardaki 6

karşılaşmada da forma giyen yıldız futbolcu, bu arenada 3 gol attı, 1 asistlik performans sergiledi. Roma Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco da, bu sezon sürekli övgü dolu sözler sarfettiği yıldız oyuncu için Liverpool ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesi şu ifadeyi kullanmıştı: "Onlarda Salah varsa, bizde de Cengiz Ünder var.



AVRUPA'DA TARİHE GEÇTİ

Şampiyonlar Ligi'nde Roma formasıyla geçtiğimiz sezon rakip fileleri havalandıran Cengiz için bu golün başka bir anlamı daha vardı. Shakhtar ile oynadıkları son 16 turu maçında ağları sarsan milli futbolcu, Devler Ligi'nde gol sevinci yaşayan en genç Türk oldu. Cengiz; 20 yıl, 7 ay ve 23 gün ile daha önce bu alanda ilk sırada yer alan Hakan Çalhanoğlu'nu 16 gün ile geride bıraktı



DEVLER ONUN İÇİN YARIŞIYOR



Gösterdiği performansla devlerin radarına giren Cengiz Ünder, ara transfer dönemi öncesi en çok konuşulan isim oldu. 21 yaşındaki oyuncuyu, İngiltere'de Arsenal, M.City, M.United ile Tottenham, Almanya'da da B.Münih'in kadrosuna katmayı hedefliyor. Cengiz için özellikle Arsenal'in çok ısrarcı olduğu ve 55 milyon pound'u gözden çıkardığı iddia ediliyor



TÜRK DYBALA



Roma taraftarlarının 1 numaralı sevgilisi haline gelen Cengiz Ünder'e farklı lakaplar takıldı. Taraftarlar, milli futbolcuya, "Türk Dybala" ve "Cencio" diye sesleniyor.