Manchester Uniteddan 4 gollü galibiyet

30 Aralık 2018, Pazar
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Manchester United'dan 4 gollü galibiyet
Giriş Tarihi: 30.12.2018
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Bournemouth'u 4-1 yendi.
Premier Lig'in 20. haftasının kapanış maçında Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Bournemouth'u ağırladı.
Manchester United, 5 ve 33. dakikalarda Paul Pogba, 45. dakikada Marcus Rashford ve 72. dakikada Romelu Lukaku'nun attığı gollerle 4-1 galip geldi. Ev sahibi takımda Eric Bailly, 79. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bournemouth'un tek golünü ise 45+2. dakikada Nathan Ake kaydetti.
Bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 35 yapan Manchester United, Arsenal'in 3 puan gerisinde 6. sırada yer aldı.
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