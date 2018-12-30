30 Aralık 2018, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United'dan 4 gollü galibiyet

Manchester Uniteddan 4 gollü galibiyet
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 30.12.2018

İngiltere 'de , sahasında Bournemouth'u 4-1 yendi.

'in 20. haftasının kapanış maçında , Stadı'nda Bournemouth'u ağırladı.

Manchester United, 5 ve 33. dakikalarda , 45. dakikada Marcus Rashford ve 72. dakikada 'nun attığı gollerle 4-1 galip geldi. Ev sahibi takımda Eric Bailly, 79. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bournemouth'un tek golünü ise 45+2. dakikada Nathan Ake kaydetti.

Bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 35 yapan Manchester United, 'in 3 puan gerisinde 6. sırada yer aldı.



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