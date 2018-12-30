30 Aralık 2018, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City kötü gidişata 'dur' dedi

Manchester City kötü gidişata dur dedi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 30.12.2018

Southampton'ı deplasmanda 3-1 yenen , 'deki kötü gidişine son verdi.

İngiltere 'in 20. haftasında son iki maçını kaybedederek zirve yarışında ağır bir yara alan deplasmanda Southampton'ı 3-1 yendi ve iki hafta aradan sonra sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

City'e 3 puanı getiren golleri , Agüero ve Ward-Prowse kendi kalesine attı. Southampton'ın maçtaki tek golünü ise Pierre-Emile Höjbjerg kaydederken Höjbjerg mücadelenin 85. dakikasında kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

City bu sonuçla 2018'i galibiyetle kapattı ve lider 'u 7 puan geriden takibii sürdürdü. Southampton ise 15 puanla 17. sırada kaldı.

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