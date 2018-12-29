29 Aralık 2018, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus Ronaldo'nun golleriyle kazandı

Juventus Ronaldonun golleriyle kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 29.12.2018

'nde (Serie A) oynanan maçta , sahasında Sampdoria'yı 2-1 yendi.

Ligde geçen hafta Atalanta deplasmanında puan kaybeden lider , 19. hafta mücadelesinde Sampdoria'yı ağırladı.

Portekizli yıldızı 'nun 2. dakika attığı golle siyah-beyazlıların 1-0 öne geçtiği maçta, konuk ekip 33. dakikada Fabio Quagliarella'nın penaltı golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Juventus'un 65. dakikada kazandığı penaltı atışında topun başına geçen Ronaldo, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımı adına bir kez daha üstünlüğü sağladı.

Sampdoria'nın 90+2. dakikada attığı gol, Video Yardımcı Hakem incelemesi sonrası iptal edilince, Juventus sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 53'e çıkaran Juventus, Serie A tarihinin en iyi ilk yarı performansına imza attı.


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