28 Aralık 2018, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Irkçı tezahürattan Inter’e ceza

Irkçı tezahürattan Inter’e ceza
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 Giriş Tarihi: 28.12.2018

1. Ligi’nin (Serie A) 18. haftasında oynanan - maçında Senegal asıllı Fransız futbolcu ’yi hedef alan ırkçı tezahüratlardan dolayı Inter’e iki maç seyircisiz oynama cezası verildiği duyuruldu.

1. Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında oynanan - maçında Senegal asıllı Fransız futbolcu 'yi hedef alan ırkçı tezahüratlardan dolayı Inter'e iki maç seyircisiz oynama cezası verildiği duyuruldu.

İtalya Futbol Federasyonu'na bağlı disiplin komitesinden yapılan açıklamada, İnter ile Napoli arasında dün San Siro Stadı'nda oynanan ve Napoli'de forma giyen Koulibaly'ye yönelik ırkçı tezahüratlarla gündeme gelen maçta, ev sahibi ekibe iki maç seyircisiz oynama cezası verildiği bildirildi.

Inter'in sahasında oynayacağı üçüncü maçta ise Koulibaly'ye ırkçı tezahüratın yapıldığı tribün bölümüne seyirci alınmayacak. Aynı maçta kırmızı kart gören Napolili futbolculardan Koulibaly ve Lorenzo Insigne'ye ise ikişer maç takımlarını yalnız bırakacak.

Öte yandan, Firenze Valiliği, Serie A'nın 19. haftasında 29 Aralık Cumartesi günü oynanacak Empoli-İnter maçında Interli taraftarlara ayrılan konuk tribününün kapatılması kararını aldı.

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